Появились новые данные по травме полузащитника «Локомотива» Батракова

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о состоянии полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова.

«По ощущениям самого Алексея вроде бы все нормально. Это место не опухло, нет болевых [ощущений]. Но МРТ будет сделано только сегодня, результаты будут позже», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Батраков получил повреждение голеностопа в столкновении с хавбеком «Зенита» Густаво Матуаном. После этого нарушения 19-летний игрок был вынужден покинуть поле.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. В этом поединке Батраков отметился забитым мячом.