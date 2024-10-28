Сёмин категорически высказался о шансах «Спартака» стать чемпионом

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался касательно шансов столичного «Спартака» на чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.
«Спартак» всегда должен бороться за первое место, но сейчас вижу это нереальным для них. Отставание слишком большое. Им нужна стабильность», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» на выезде встречались с «Пари НН». Подопечные Деяна Станковича отпраздновали победу над нижегородцами со счетом 2:0. После этого успеха «народная команда» с 22 баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
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