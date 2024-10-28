Орлов прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Локомотива»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о центральном матче 13-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом».

«Зенит» был поближе к победе, имел преимущество. Но, на мой взгляд, Семак не угадал с заменами. Футболисты, вышедшие со скамейки, игру не усилили», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенита» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 27 ноября. Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отметились полузащитники Андрей Мостовой и Алексей Батраков.

После этого поединка петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице, а москвичи находятся на третьей позиции.