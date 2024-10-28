Вера: «Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч»

Хавбек подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».
«Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч». Из аргентинцев на награду может претендовать Лаутаро Мартинес из «Интера». Он большой игрок», - приводятся слова футболиста подмосковного клуба на страницах «Чемпионата».
Торжественная церемония вручения престижной награды состоится сегодня, 28 октября. Главным фаворитом на приз считается бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который выступает за мадридский «Реал».
В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами».
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