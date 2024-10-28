Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вера: «Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч»

28 Октября 2024 • 12:40 Комментировать

Хавбек подмосковных «Химок» Лукас Вера высказался о сегодняшней церемонии вручения «Золотого мяча».

«Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч». Из аргентинцев на награду может претендовать Лаутаро Мартинес из «Интера». Он большой игрок», - приводятся слова футболиста подмосковного клуба на страницах «Чемпионата».

Торжественная церемония вручения престижной награды состоится сегодня, 28 октября. Главным фаворитом на приз считается бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который выступает за мадридский «Реал».

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинский форвард Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Винисиус Жуниор Лукас Вера ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» «Это неправильно»: Тренер «Барселоны» Флик высказался о действиях «Реала» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Холанн перейдёт в «Реал», Мбаппе признали ошибкой, а Гвардиола определился с будущим – в главных слухах недели
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 Ничья в пользу «Краснодара»: «Зенит» и «Локомотив» обменялись голами в очень нервном матче Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»
Спортивные новости
Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Корешков: «Не согласен, что Шарабутдин фаворит в бою с Петросяном» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.10.24 в 18:30
Крылья Советов Крылья Советов
Краснодар Краснодар
3.85 3.65 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Октября
13:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин категорически высказался о шансах «Спартака» стать чемпионом
12:56 · Россия. Премьер-лига
Орлов прокомментировал ничью в матче «Зенита» и «Локомотива»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Если не Месси, то неважно, кто получит «Золотой мяч»
12:12 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о восстановлении Лаксальта
11:50 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сделали заявление по Майсторовичу
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили о возвращении Дасы
11:39 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака»: «Винисиус недостоин «Золотого мяча»
11:31 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв вынес вердикт по грубому фолу Мантуана против Батракова 1
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард сборной России: «Капелло – отстой, он говнистый»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Семшов подвёл итоги матча «Зенит» - «Локомотив»
10:50 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали задачу клуба после поражения «Спартаку»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал, что нужно вратарю для получения «Золотого мяча»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» высказался о матче «Реала» и «Барселоны»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал обладателя «Золотого мяча» - это игрок «Реала»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Локомотив» доказал, что равен «Зениту»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал лучшего футболиста России прямо сейчас
09:51 · Россия. Премьер-лига
Николсон обратился к тренеру «Спартака» Станковичу
09:44 · Россия. Премьер-лига
Дюков раскрыл, как в РФС относятся к возможному возвращению пива на стадионы
09:39 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали натурализацию Дугласа Сантоса
09:26 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв дал комментарий по травме Батракова
09:15 · Россия. Премьер-лига
Геркус оценил работу главного тренера «Локомотива» после игры с «Зенитом»
09:07 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Батраков становится лидером «Локомотива»
09:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о результате матча «Зенит» - «Локомотив»
08:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой прокомментировал травму Батракова в матче с «Зенитом»
08:46 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» прокомментировал 3:4 с «Динамо»
Все новости