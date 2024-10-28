39 игроков попали в расширенную заявку сборной России на матчи с Брунеем и Сирией

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав национальной команды на товарищеские игры против Брунея и Сирии. Как сообщается на официальном сайте РФС, в этот список были включены 39 игроков.

Голкиперы: Матвей Сафонов, Андрей Лунёв, Александр Максименко, Евгений Латышонок, Илья Лантратов, Станислав Агкацев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков, Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Александр Сильянов, Илья Самошников, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Арсен Адамов, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Данил Глебов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, Александр Черников, Даниил Фомин, Сергей Бабкин, Иван Обляков, Андрей Мостовой, Лечи Садулаев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук.

Форварды: Константин Тюкавин, Дмитрий Воробьёв, Тамерлан Мусаев, Иван Сергеев, Фёдор Чалов.

Напомним, что 15 ноября сборная России померяется силами с Брунеем. Встреча против Сирии состоится 19 ноября. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина на выезде сыграли против Вьетнама. Российские футболисты одержали победу со счетом 3:0.