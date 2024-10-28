В «Динамо» рассказали о восстановлении Лаксальта

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов в беседе с журналистами оценил состояние здоровья хавбека команды Диего Лаксальта.
«Диего на этой неделе начинает протокол восстановления с беговой работой. Будем ее прогрессировать. В ближайшее время намерены возвращать его в группу для подготовки», - передает слова врача «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне уругвайский защитник поучаствовал в девяти поединках, не отметившись голевыми действиями.
В последнем поединке Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде обыграло «Химки» со счетом 4:3. После этого успеха подопечные Марцела Лички занимают четвертое место в турнирной таблице.
Бан пользователя