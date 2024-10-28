В «Динамо» сделали заявление по Майсторовичу

Защитник московского «Динамо» Милан Майсторович пока далек от возвращения в состав «бело-голубых». Об этом рассказал главный врач команды Александр Родионов.

«Классическая ситуация при аэросиндроме: в течение этого месяца будем заниматься полноценно его возвращением. В ближайшее время не рассчитываем на него», - передает слова доктора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник играет в составе «Динамо» с зимы 2023 года. В нынешнем сезоне Майсторович принял участие в 11 поединках московского коллектива и отметился одним забитым мячом.

По итогам 13 туров чемпионата страны «бело-голубые» располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице.