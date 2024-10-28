В «Динамо» сообщили о возвращении Дасы

Главный доктор московского «Динамо» Александр Родионов в беседе с представителями СМИ поведал о состоянии здоровья защитника Эли Дасы.

«Даса тренировался в общей группе. Он не попал в заявку - тренерское решение. Он уже неделю тренируется в общей группе без ограничений. Может сыграть в следующем матче», - приводятся слова врача на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что защитник получил повреждение в поединке 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

В нынешнем сезоне Даса принял участие в 13 поединках «бело-голубых», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. По итогам 13 туров Премьер-лиги динамовцы набрали 26 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.