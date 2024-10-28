Футболист «Спартака»: «Винисиус недостоин «Золотого мяча»

Защитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, кто достоин получить «Золотой мяч» в этом году.

«Только не Винисиусу. Отдайте Родри! Винисиус недостоин. Человек, который получает «Золотой мяч», должен быть эталоном для всех. В этом году эталоном был Родри», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В прошлом сезоне Винисиус вместе с мадридским «Реалом» стал победителем чемпионата Испании и Лиги чемпионов УЕФА. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 28 октября, в Париже.

Добавим, что обладателем награды в прошлом году стал звездный аргентинский нападающий Лионель Месси.