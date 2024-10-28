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Воробьёв вынес вердикт по грубому фолу Мантуана против Батракова

28 Октября 2024 • 11:31 Комментировать

Форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв прокомментировал грубую игру футболиста петербургского «Зенита» Густаво Мантуана против молодой звезды «железнодорожников» Алексея Батракова. После фола со стороны бразильца россиянин не смог продолжить встречу.

«Мантуану должны были показать красную карточку, он голеностоп Алексею ломал: ударил и продавливал. Это красная карточка, я думаю», - приводятся слова нападающего «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами отметились Мостовой и Батраков. Благодаря голу во вчерашней встрече Алексей с восемью забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки РПЛ. Кроме того, на счету полузащитника шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Воробьёв Густаво Мантуан Алексей Батраков ещё теги
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