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Экс-форвард сборной России: «Капелло – отстой, он говнистый»

28 Октября 2024 • 11:20 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко вспомнил о выступлениях под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло в национально команде.

«Это был отстой, когда пришёл Капелло. Он тяжёлый. Для меня говнистый был. Это тот тренер, который общается с 11 футболистами, которые играют, а остальные для него не существуют», - рассказал Роман в интервью на ютуб-канале Станислава Роженькова.

Напомним, что итальянский наставник руководил сборной России с 2012 по 2015 год. Павлюченко защищал цвета национальной команды с 2003 по 2012 год. Центральный нападающий поучаствовал в 50 поединках в различных турнирах и отметился 21 забитым мячом.

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Фабио Капелло Роман Павлюченко Сборная России ещё теги
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