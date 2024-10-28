Экс-форвард сборной России: «Капелло – отстой, он говнистый»

«Это был отстой, когда пришёл Капелло. Он тяжёлый. Для меня говнистый был. Это тот тренер, который общается с 11 футболистами, которые играют, а остальные для него не существуют», - рассказал Роман в интервью на ютуб-канале Станислава Роженькова.