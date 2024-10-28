Семшов подвёл итоги матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-игрок национальной команды России Игорь Семшов прокомментировал исход поединка 13-го тура Российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Игра прошла на «Газпром Арене» и завершилась вничью с счетом 1:1.

«Две команды старались играть на победу. Ничья справедливый результат. «Локомотив» после поражения от «Химок» бился, старался и играл в футбол», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого поединка команда Сергея Семака набрала 30 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова, в свою очередь, с 28 баллами располагаются на третьей позиции. Лидером чемпионата страны остается «Краснодар».