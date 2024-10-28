Прав ли Карпин, что российский футбол уже 20 лет движется не в ту сторону

С недавних пор нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов стал блогером. 23 октября форвард выложил подкаст с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, в котором они обсудили главные проблемы отечественного футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило разобрать скандальное интервью Карпина.

«Мы уже 20 лет идём не туда»

Именно такую фразу произнёс Валерий Карпин, но важно понимать несколько ключевых моментов. Во-первых, речь идёт не о конкретных 20 годах, скорее, здесь просто образная фраза, так как ещё 20 лет назад наш футбол был как раз на своём пике. Победы в еврокубках ЦСКА и «Зенита», а также бронза сборной на чемпионате Европы – 2008.

Второе — эти слова Карпина были сказаны исключительно о тренировочном процессе, а если быть точнее, о слабой интенсивности на тренировках, которая потом переносится и на игры.

Главная проблема российского футбола

Вот мы и подобрались к главной проблеме нашего футбола, которая заключается в интенсивности. Именно по этому компоненту РПЛ отстаёт от европейских чемпионатов, и речь не только о ведущих лигах Европы. По мнению Карпина, в условной Бельгии интенсивность сейчас намного выше, чем в РПЛ, так как бельгийцы перенимают всё самое лучшее из сильнейших чемпионатов и внедряют это в свой футбол, чего нельзя сказать о тренерах РПЛ.

В качестве подтверждения Карпин и Смолов привели несколько простых примеров: когда Алексей Миранчук играл в Серии А за «Аталанту», то рассказывал, что перед воскресными играми на пятничной тренировке футболисты бегали по 30 спринтов. Если говорить о России, то пятница считается восстановительным днём, так как тренеры боятся перегрузить своих игроков перед матчем.

Кроме того, Карпин ответил тем, кто называет нашу лигу интенсивной, указывая на тот факт, что кто-то из игроков пробежал на спринтах 400 метров.

«Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 – это вот один кто-то пробежал. Там это нормально, по-другому быть не может», — сказал Карпин.

Помимо этого, Карпин поведал о том, что те данные, которые предоставляют статистические порталы, на 30% неправдивы, они завышены. Он это аргументировал тем, что опубликованные цифры сильно отличаются от информации, которая берётся с датчиков игроков.

И не стоит во всех бедах винить отстранение России от еврокубков, на эту тему Карпин тоже высказался очень точно.

«Мы же были в еврокубках. Эти наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идём не в ту сторону, не туда», — заявил Карпин.

Что же делать? Конечно, многие скажут, что в России команды играют от обороны, но разве кто-то из аутсайдеров АПЛ играет в открытый футбол с «Манчестер Сити»? Нет, но это не мешает команде Гвардиолы навязывать свой темп и действовать так на протяжении всех 90 минут. Понятно, что нельзя сравнивать «Манчестер Сити» с клубами РПЛ, но здесь главное смысл.

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Карпин прав, говоря о проблемах в тренировочном процессе. Более того, он считает, что это можно исправить в отдельно взятых клубах, что он и пытается сделать в «Ростове». Однако глобально это изменить невозможно, по крайней мере сейчас.

Дмитрий Миляев