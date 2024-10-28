В «Пари НН» назвали задачу клуба после поражения «Спартаку»

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», дал комментарий после домашнего поединка против московского «Спартака» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Счёт остаётся на табло, ошибки надо исправлять. Обидный результат. То, что сейчас мы возле зоны вылета - временная позиция. Задача - быть значительно выше», - цитирует руководителя Metaratings.ru.

Поединок состоялся на стадионе в Нижнем Новгороде и завершился победой «Спартака» со счетом 2:0. После этой встречи «Пари НН» находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «народной команды», то москвичи располагаются на шестой строчке.