Лунёв рассказал, что нужно вратарю для получения «Золотого мяча»

«Нужно, чтобы была победа на международном турнире, в ЛЧ. Чтобы этот вратарь показал сверхуровень. Ближе всего был Нойер в своё время, Буффон. Из последних Мартинес», - приводятся слова российского вратаря на страницах «Чемпионата».