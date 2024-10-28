Лунёв рассказал, что нужно вратарю для получения «Золотого мяча»

Страж ворот столичного «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос, реально ли в нынешнее время голкиперу получить «Золотой мяч».
«Нужно, чтобы была победа на международном турнире, в ЛЧ. Чтобы этот вратарь показал сверхуровень. Ближе всего был Нойер в своё время, Буффон. Из последних Мартинес», - приводятся слова российского вратаря на страницах «Чемпионата».
Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября. Главным претендентом на награду является нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Винисиус Жуниор. В прошлом сезоне форвард стал триумфатором Лиги чемпионов УЕФА и испанской Ла Лиги.
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