Игрок «Спартака» высказался о матче «Реала» и «Барселоны»

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о крупной победе каталонской «Барселоны» над мадридским «Реалом» в «эль класико». «Сине-гранатовые» разгромили соперника со счетом 4:0.

«В восторге от футбола: уровень и качество игры, как футболисты работают с мячом. Из последнего меня удивляет, как Ямаль играет в таких матчах. Парень просто лучший на поле», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

В прошедшей встрече 17-летний Ямаль отметился забитым мячом. После этой победы «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Ханса-Дитера Флика опережают «Реал» на шесть баллов.