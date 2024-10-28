Личка назвал обладателя «Золотого мяча» - это игрок «Реала»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Основным фаворитом на престижную награду считается нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
«Есть Винисиус. Мне очень нравится Родри, но не думаю, что он выиграет, потому что там считают голы и передачи, победа в Лиге чемпионов важна. Думаю, Винисиус победит», - передает слова чешского специалиста «Чемпионат».
В прошлом сезоне Жуниор вместе с «королевским» клубом стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится сегодня, 28 октября, в столице Франции – Париже.
Бан пользователя