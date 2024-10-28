Радимов: «Локомотив» доказал, что равен «Зениту»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о вчерашнем противостоянии «сине-бело-голубых» и московского «Локомотива» в 13-м туре Премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Локомотив» доказал, что равен «Зениту». Команда смотрелась уверенно. Ничья - закономерный результат. Три команды у нас есть впереди, которые разыграют золотые медали», - поделился мыслями эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого поединка петербургский коллектив набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «железнодорожников», то московская команда с 28 очками располагается на третьей строчке.