Губерниев назвал лучшего футболиста России прямо сейчас

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выделил игру полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова после гостевого поединка с петербургским «Зенитом» в 13-м туре Премьер-лиги.

«Локомотив» красавцы, Батраков лучший футболист России прямо сейчас!» - оставил сообщение Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, что матч «Зенита» и «Локомотива» прошел в минувший уик-энд на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Один из мячей забил Батраков. Алексей не смог провести всю встречу из-за повреждения.

В текущем розыгрыше РПЛ 19-летний хавбек провел 13 матчей, забил восемь мячей и сделал шесть ассистов.