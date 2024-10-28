Николсон обратился к тренеру «Спартака» Станковичу

Центрфорвард столичного «Спартака» Шамар Николсон выразил благодарность наставнику команды Деяну Станковичу за оказанное доверие.

«Хочу поблагодарить Станковича за веру в меня. Надеюсь, смогу показывать такие же хорошие результаты и дальше, чтобы впечатлить его», - передает слова ямайского нападающего «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний форвард провел шесть поединков, записав на свой счет три забитых мяча.

В последнем матче «красно-белые» на выезде одолели «Пари НН» со счетом 2:0. После этого успеха московская команда с 22 набранными баллами занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.