Дюков раскрыл, как в РФС относятся к возможному возвращению пива на стадионы

В Российском футбольном союзе поддерживают идею возвращения пива на стадионы. Об этом рассказал президент организации Александр Дюков.

«Мы поддерживаем возвращение пива. Это доходы, которые могут пойти в клубы и лигу. Не мы принимаем решение, это должна быть инициатива Госдумы РФ», - приводятся слова главы РФС на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что запрет на продажу алкоголя на стадионах действует с 2005 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги на первом месте находится «Краснодар», набравший 30 баллов. Вторым с аналогичным количеством очков идет петербургский «Зенит». Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», в активе которого 28 баллов. Стоит отметить, что у «быков» есть игра в запасе.