В РФС прокомментировали натурализацию Дугласа Сантоса

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков в разговоре с представителями СМИ высказался о натурализации бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Принято решение, что Сантос стал гражданином России. Он подал заявление в соответствующие органы, указ подписан президентом. Дуглас достоин быть гражданином нашей страны», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Дуглас пополнил ряды «сине-бело-голубых» летом 2019 года. Срок действующего контракта защитника с петербургским клубом рассчитан до середины 2027-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний защитник провел 13 поединков, в которых сделал три голевые передачи.