Воробьёв дал комментарий по травме Батракова

Центрфорвард столичного «Локомотива» Дмитрий Воробьев дал комментарий по травме одноклубника Алексея Батракова. 19-летний полузащитник получил повреждение по ходу матча 13-го тура Премьер-лиги с петербургским «Зенитом».

«У Батракова будет обследование, там все скажут. Говорит, болит», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в прошедшей встрече Батраков отметился забитым мячом. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

По итогам этого матча «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка, однако у «быков» есть игра в запасе.