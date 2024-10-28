Геркус оценил работу главного тренера «Локомотива» после игры с «Зенитом»

Илья Геркус, экс-президент столичного «Локомотива», прокомментировал ничейный результат во встрече между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом». В матче 13-го тура Премьер-лиги была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Не ожидал. Такой «Локомотив» - большой сюрприз для всех. Михаил Михайлович проделал классную работу, снимаю шляпу», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что во вчерашнем поединке забитыми мячами отметились полузащитники Алексей Батраков и Андрей Мостовой.

После этого поединка петербургский клуб набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Железнодорожники» с 28 очками находятся на третьей позиции.