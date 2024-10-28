Булыкин: «Батраков становится лидером «Локомотива»

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в поединке с петербургским «Зенитом».

«Батраков - красавец, отличную провел игру, жаль, что из-за травмы не доиграл. Надеемся, все будет нормально. Видно, что Батраков становится лидером «Локомотива», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Напомним, что матч «Зенита» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами в прошедшем поединке отметились Андрей Мостовой и Алексей Батраков. После этой игры питерцы занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.