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Булыкин: «Батраков становится лидером «Локомотива»

28 Октября 2024 • 09:07 Комментировать

Экс-форвард московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил игру 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в поединке с петербургским «Зенитом».

«Батраков - красавец, отличную провел игру, жаль, что из-за травмы не доиграл. Надеемся, все будет нормально. Видно, что Батраков становится лидером «Локомотива», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.

Напомним, что матч «Зенита» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Голами в прошедшем поединке отметились Андрей Мостовой и Алексей Батраков. После этой игры питерцы занимают второе место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин Алексей Батраков ещё теги
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