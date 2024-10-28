Мостовой высказался о результате матча «Зенит» - «Локомотив»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат поединка между петербургским «Зенитом» и столичным «Локомотивом» в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Ничья справедлива. Честно говоря, когда хозяева забили, думал, что они дотянут до победы. Но видите, как бывает. Пиняев прострелил, Батраков пробил», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча состоялась в минувший уик-энд на стадионе «Газпром Арена». Матч завершился вничью со счетом 1:1. Голами отметились Андрей Мостовой и Алексей Батраков.

После этого результата «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» (28) располагается на третьей позиции.