Мостовой прокомментировал травму Батракова в матче с «Зенитом»

Экс-футболист испанской «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал повреждение полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. 19-летний игрок получил травму во встрече с петербургским «Зенитом» (1:1) в рамках 13-го тура Премьер-лиги.

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову. Здоровья Алексею! Я с этими голеностопами всю жизнь мучился. Тоже крутил и вертел, поэтому получал», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков является самым результативным футболистом «железнодорожников». Полузащитник поучаствовал в 13 поединках московского клуба в РПЛ, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач. После 13 туров «Локо» занимает третье место в таблице.