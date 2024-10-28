Игрок «Химок» прокомментировал 3:4 с «Динамо»

Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов высказался о домашнем поединке со столичным «Динамо» в рамках 13-го тура чемпионата России. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 3:4.

«Для атаки матч получился хорошим, а для обороны - не очень. Трудно сказать, в чем причина такого большого количества пропущенных голов. Будем разбираться», - передает слова футболиста Legalbet.

После 13 матчей подмосковная команда набрала 11 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В следующем поединке чемпионата страны «Химки» на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Матч состоится в воскресенье, 3 ноября.