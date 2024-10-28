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Щетинин оценил уровень полузащитника ЦСКА Пьянича

28 Октября 2024 • 08:33 Комментировать

Хавбек воронежского «Факела» Михаил Щетинин поделился мнением о боснийском полузащитнике московского ЦСКА Миралеме Пьяниче после очного матча команд. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась вничью со счетом 0:0.

«Это хороший легионер - видно, что у него есть качества. Он очень опытный игрок. А опыт никуда не денется. Он видит игру, ищет пространство между линиями», - передают слова футболиста «Известия».

Напомним, что Миралем пополнил ряды «армейского» клуба в конце прошлого месяца. 34-летний футболист заключил с москвичами однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления. В текущем сезоне босниец поучаствовал в пяти поединках и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел Миралем Пьянич Михаил Щетинин ещё теги
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