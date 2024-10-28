Геркус: «Состава «Локомотива» не хватит для чемпионства»

Экс-глава столичного «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал шансы «железнодорожников» в чемпионской гонке после ничейного результата с петербургским «Зенитом».

«Хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. «Локо» проиграл «Краснодару» и «Динамо», сыграл вничью с «Зенитом», для чемпионства этого маловато», - приводятся слова Геркуса на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что матч «Зенита» и «Локомотива» состоялся на стадионе «Газпром Арена» и завершился со счетом 1:1. После этой встречи «железнодорожники» набрали 28 баллов и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Петербургский коллектив с 30 очками располагается на второй позиции.