«Спартак» избегает кармы за Мартинса, «Динамо» теряет берега, Карпин думает об отставке: Чем запомнился 13-й тур РПЛ

Семь матчей тринадцатого тура РПЛ прошли в минувшие выходные. Кратко о них рассказывает «Евро-Футбол.Ру». В прошлом таком материале мы отмечали, что Слишкович ничейно дебютировал у руля «Оренбурга», а Ганчаренко – «Пари НН». После этого их команды синхронно победили в кубковых матчах и теперь потерпели поражения в рамках чемпионата.

ЦСКА – скука, «Акрон» – спасение, «Ахмат» – почин

Первый матч тура прошёл в Каспийске, где местное «Динамо» едва не одержало в РПЛ первую победу за шесть туров. Гол Агаларова вроде вёл команду Биджиева к выигрышу у «Акрона», но исход получился другим. Появившийся на замену Хубулов забил в компенсированное время и вытащил тольяттинцам ничью. «Акрону» воздалось за подобным образом упущенную три недели назад победу над «Пари НН».

ЦСКА со своей блеклой игрой и с Пьяничем в основе не смог ничего забить «Ахмату» и прервал пятиматчевую победную серию с учётом Кубка. Даже удаление в составе «Факела» не помогло команде Николича перебороть воронежцев. Сенхаджи удалился в середине второго тайма за лишение явной возможности забить гол, что не помешало гостям из Черноземья удержать нулевую ничью.

«Ахмат» приехал в Ростов-на-Дону не просто так, а за первой победой в текущем розыгрыше Премьер-лиги. Команды вдруг резко стали забивать друг другу по истечении получаса игры. За четыре минуты отличились по порядку Уткин, Комличенко и Садулаев. Во втором тайме Садулаев и Мохебби обменялись голами уже вне скорострельного формата. У «Ростова» семь подряд официальных матчей без побед – и Карпина посещают мысли об отставке.

Вратарские беды и трюк Мартинса

«Ахмат» подвинул с предпоследнего места «Оренбург». Команда Слишковича могла совершить обратную рокировку, но уступила у себя дома «Рубину». Оренбуржцы не выигрывают в РПЛ целых двенадцать туров. Для Слишковича это первое поражение вообще в чемпионате России как главного тренера или и.о. главного тренера. Гол Сахархизана в первом тайме дал повод южноуральцам для оптимизма, однако дубль Ходжи во втором тайме перевернул игру.

Ключевую ошибку допустил вратарь «Оренбурга» Москвичёв, подаривший мяч Ходже перед его вторым голом. В матче «Ростов» – «Ахмат» один из голов полностью на совести голкипера хозяев Ханкича. А в игре «Пари НН» – «Спартак» не обошлось без ляпа Медведева, приведшего к забитому мячу Бонгонды. Плюс Николсон не забыл забить в добавленное время. Когда красную карточку получал Карапузов, уже горел итоговый счёт 0:2.

Спартаковцы победили честно – справились без нарисованного в первом тайме Мартинсом пенальти. Кристофер обманул главного арбитра Москалёва, упав в чужой штрафной так, будто Медведев заплёл ему ноги. Но ВАР вскрыл хитрость Мартинса, и тот получил жёлтую карточку за симуляцию. «Спартак» выиграл на выезде всего лишь второй раз в чемпионате.

Футбол как хоккей, последний «ноль»

«Химки» проводили в Премьер-лиге второй подряд матч с московской командой. То была победа над «Локомотивом», а теперь получилось поражение от «Динамо». Но проигрыш достойный – 3:4. Команда Лички осталась верна себе в плане голевой феерии в разные ворота. Предыдущий-то матч «Динамо» завершился 3:6 – такое поражение испытали дома в четверг «Крылья Советов» в Кубке.

«Химки» и «Динамо» взяли пример с «Ростова» и «Ахмата» – в первом тайме дважды команды забивали оперативно одна за другой. Голевую эстафету у Фомина принял Вера – стало 1:1. Дальше Роберто Фернандес быстро ответил на мяч Зелимхана Бакаева – уже 2:2. После перерыва отличались уже только динамовцы: Артур Гомес и Нгамалё – в чужие ворота, Кутицкий – в свою рамку. Ну а моментов был ещё ворох. Как сказал бы Денис Попов, могли и 7:7 сыграть.

«Зенит» и «Локомотив» встречались последними в воскресенье. «Железнодорожники» собрались после поражения от «Химок» и явили свою первую ничью в сезоне. Последний «ноль» в таблице остался у «Краснодара» – в графе поражений. «Быки» замкнут тринадцатый тур сегодня, 28 октября, матчем против «Крыльев Советов». Если «чёрно-зелёные» выиграют, то оторвутся от второго места на три очка. Ну а за «Зенит» во втором туре РПЛ подряд забил Мостовой – на что собственным голом ответил Батраков, чисто возглавивший гонку бомбардиров.

Турнирная таблица чемпионата России

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Кирилл Иванцов