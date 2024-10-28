Мостовой: «Сборную ждут перемены»

Бывшая звезда российского футбола, а также московского «Спартака» Александр Мостовой уверен в том, что сборную России ждёт период больших перемен. Так он отреагировал на новости о том, что в следующем году сборная России будет проводить товарищеские матчи с более статусными соперниками - из числа если не ведущих, то крепких европейских национальных команд.

- К этой новости я отношусь положительно. Это говорит о том, что в РФС уже что-то знают. Возможно, нас ждут перемены, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.

Сборная России отстранена от международных соревнований в силу политических причин.