​Селюк: «Чалов зашёл не в ту дверь»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу голевого бесплодия Фёдора Чалова - после перехода в греческий ПАОК Чалов забил лишь один гол в тринадцати матчах. Селюк считает, что причина в том, что ему не подходит игра греческого клуба, но, в то же время, он допускает, что у Чалова могли быть и другие, далёкие от футбола соображения по поводу перехода в ПАОК:

- ЦСКА гораздо серьезнее клуб, чем ПАОК. Есть одно крылатое выражение – «зашел не в ту дверь». Греция, Салоники – классное место. Федя живет, кайфует, получает деньги, там море, солнце. Может, ему просто нравится жить в Греции, - заявил Селюк, слова которого цитирует «ВсеПроСпорт».