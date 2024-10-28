Мостовой: «Не слежу за Слуцким и чемпионатом Китая»

Бывшую звезду российской сборной и московского «Спартака», Александра Мостового, спросили про Леонида Слуцкого, чей клуб сыграл вничью в чемпионате Китая и за тур до конца чемпионата утратил лидерство в турнирной таблице. Однако Мостовой дал понять, что ему неинтересно первенство Китая в общем и работа Слуцкого в частности.

- Я не слежу на чемпионатом Китая и тем более не слежу за Слуцким. Вот если бы про «Реал» - «Барселона» меня спросили, вот это интересно, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991.