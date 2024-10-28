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Мостовой: «Не слежу за Слуцким и чемпионатом Китая»

28 Октября 2024 • 00:49 Комментировать

Бывшую звезду российской сборной и московского «Спартака», Александра Мостового, спросили про Леонида Слуцкого, чей клуб сыграл вничью в чемпионате Китая и за тур до конца чемпионата утратил лидерство в турнирной таблице. Однако Мостовой дал понять, что ему неинтересно первенство Китая в общем и работа Слуцкого в частности.

- Я не слежу на чемпионатом Китая и тем более не слежу за Слуцким. Вот если бы про «Реал» - «Барселона» меня спросили, вот это интересно, - цитирует слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Александр Мостовой выступал за московский «Спартак» с 1987 по 1991.


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Александр Мостовой
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