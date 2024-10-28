​Селюк: «Интервью Радимова про Ваханию - это позор»

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк резко прокомментировал интервью Владислава Радимова Валерию Карпину. В нём бывший игрок «Зенита» открыто порекомендовал Карпину Илью Ваханию, и Селюк в этом видит пример коррупции в российском футболе, считая её главным позором.

- Смотрите, Радимов дал интервью про Ваханию, где сказал, что посоветовал его Карпину, а теперь этот Вахания уже в сборной. Считаю, что это интервью и есть позор российского футбола, - цитирует слова Селюка «ВсеПроСпорт».

Напомним, что в российском чемпионате прошли тринадцать туров.