Батраков высказался о травме, полученной в матче с «Зенитом»

Атакующий хавбек «Локомотива» Алексей Батраков поделился комментарием о своём повреждении в минувшей игре чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Напомним, 19-летний игрок футболист получил травму в самой концовке встречи и не смог доиграть до конца.

— Все нормально, есть небольшой дискомфорт. В Москве будет обследование, — цитирует Батракова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах РПЛ, в которых восемь раз поразил сетку ворот соперников и сделал шесть голевых передач.

После 13 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своей копилке 30 баллов.