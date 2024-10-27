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​Тарханов: «Карпину тяжело совмещать посты»

27 Октября 2024 • 23:41 Комментировать

«Ростов» потерпел поражение в матче тринадцатого тура российского чемпионата, команда проиграла «Ахмату» со счётом 2:3, после чего её наставник Валерий Карпин намекнул на усталость и вероятность отставки. Его слова прокомментировал отечественный специалист Александр Тарханов, который считает, что Карпину надоело совмещать посты в клубе и сборной России:

- Обидное поражение от «Ахмата», из-за чего Карпин расстроился, вот и случился такой выброс эмоций. Не исключаю, что и совмещение откладывает отпечаток. Конечно, это тяжело. Считаю, что тренировать надо либо сборную, либо клуб все-таки, - цитирует слова Тарханова «ВсеПроСпорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Александр Тарханов
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