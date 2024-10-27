Юран сомневается в тренерских качествах Станковича

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился комментарием о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.

— Как игрок это одно, как тренер другое. Это разные вещи. Поэтому здесь не так все просто, как это кажется, — заявил Юран «Матч ТВ».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» минувшим летом, подписав трудовой договор с клубом на два года.

По итогам 13 матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на счету 22 очка. Отставание «красно-белых» от лидера составляет восемь баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится на выезде с ЦСКА. Игра между командами пройдет 2 ноября, начало — в 20:45 по московскому времени.