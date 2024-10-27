Юран: «Спартак» непредсказуем перед дерби с ЦСКА

Российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли «Спартак» к предстоящему дерби с ЦСКА.

— «Спартак» совершенно непредсказуем сейчас. Даже не знаешь, готов он или не готов к ЦСКА, — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

После 13 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 22 набранных очка. ЦСКА располагается на одну строчку выше, добыв 24 балла.

Встреча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 2 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:45 по московскому времени.

Напомним, последняя очная битва команд состоялась в конце апреля и завершилась со счетом 0:0.