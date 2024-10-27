Воробьёв: «Локомотив» был острее «Зенита»

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв поделился комментарием о минувшем матче чемпионата России с «Зенитом».

Команды обменялись голами в игре 13-го тура и завершили матч вничью со счетом 1:1.

— Корю себя за то, что не реализовал несколько моментов. Надо работать. В раздевалке сказали, что была хорошая игра, мы были острее, — приводит слова Воробьёва «Спорт-Экспресс».

После игры с «Зенитом» подопечные Михаила Галактионова остались на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 28 очков.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Рубин». Встреча запланирована на 2 ноября.