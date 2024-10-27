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Салихова: «Где Виллиан Жозе?»

27 Октября 2024 • 22:42 Комментировать
Пари НН
0:2
Спартак Москва

Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о форварде «красно-белых» Виллиане Жозе.

— Где Жозе, блин? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил «Спартак»? — цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, в 13-м туре чемпионата России «Спартак» одолел на выезде «Пари НН» со счетом 2:0. Стоит сказать, что 32-летний Жозе весь матч провел на скамейке запасных.

Напомним, бразилец присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно. В футболке «красно-белых» он принял участие в 11 матчах, в которых смог забить только один мяч.

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