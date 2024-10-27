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Геркус: «Такой «Локомотив» — большой сюрприз для всех»

27 Октября 2024 • 22:32 Комментировать
Зенит
1:1
Локомотив Москва

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями от игры «железнодорожников» в минувшем матче с «Зенитом».

Поединок 13-го тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

Геркус признался, что не ожидал увидеть такой «Локомотив», ведь перед началом сезона никто не верил в команду.

«Такой «Локомотив» — большой сюрприз для всех. Михаил Михайлович проделал классную работу, снимаю шляпу», — цитирует Геркуса издание «Спорт-Экспресс».

После 13 туров «Локомотив» замыкает лидирующую тройку в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Стоит сказать, что у «быков» есть игра в запасе.

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