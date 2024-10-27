Батраков: «Вендел хотел меня спровоцировать, но я не поддавался»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался об эпизоде хавбеком «Зенита» Маркусом Венделом.

Батраков признался, что не понял, за что Сергей Карасёв показал ему желтую карточку в ситуации с Венделом.

«Я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе. Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался», — заявил Батраков в эфире «Матч ТВ».

Футболист добавил, что, по его мнению, Карасёв не стал его удалять во втором тайме за грубый подкат именно потому, что первая карточка была спорной.

Матч 13-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился со счетом 1:1.