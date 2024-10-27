Сулейманов: «Не забил, потому что ноги кривые»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Насколько счет на табло отражает развитие и ход событий матча?

- Я скажу, закономерный счет 1:1, но меня больше радует то, что я вышел, и мы сразу забили. Я и сам мог реализовать свой момент, рядом с девяткой пролетело, как вся жизнь у меня перед глазами. Но ничего страшного, одно очко есть, это тоже в плюс.

- О вашем шикарном моменте - уже успели проанализировать, почему мяч все-таки не оказался в воротах?

- Похоже, походу ноги кривые (смеется). Да нет, пробил, честно говоря, очень хорошо, смотрю - у меня перед глазами стойка, там сантиметры. К сожалению, так на сегодняшний день. Дай бог, дальше будет лучше и я буду забивать.

- Довольно жесткая игра была сегодня. Это изначально установка?

- Вроде всегда так играем, но здесь естественно «Зенит», надо показывать себя в лучшей своей форме, показывать жесткий футбол. Но и «Зенит», конечно же, не уступал, была обоюдная борьба, обе команды молодцы.

- Вы с Сергеем Карасёвым долго-долго стояли после матча и обсуждали какие-то моменты. Если не секрет, какие конкретно?

- При ауте. На меня вкидывали аут, получается, игрок «Зенита» либо смотрит на мяч и наступает мне на ногу, снимает бутсу. Я не могу игру продолжать, бежать. Я про этот эпизод ему рассказал. Он сказал, что тот смотрел на мяч и не видел, что под ногами. Понятно и ясно объяснил.