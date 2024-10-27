Галактионов: «Подлечим, и Батраков будет готов к следующему матчу»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Сулейманов и Пиняев - двойная замена, на что она была направлена?

- В первую очередь на то, чтобы изменить ход игры и добавить те скорости. Мы видели, что с одной стороны у нас подходы были достаточно неплохие, но это все было немного в недодачу. Поэтому нам надо было бежать за спину, нам нужны были скорости в атаке, поэтому Сергей со своей задачей справился, оторвался от соперника и сделал хорошую передачу из глубины. Алексей Батраков ворвался и реализовал хороший момент.

- Вплоть до вынужденной замены вы больше не делали перестановок. Две эти замены так и оставались единственными у вашей команды. При такой интенсивности игры было трудно кого-то туда выпускать, или вы просто не видели смысла в этом?

- Понятно, что в такую игру тяжело входить. Большой был риск, что игрок, который выйдет на замену, мог не войти или войти тяжело. Поэтому держали до последнего, были вариации, может быть, выпустить более атакующего игрока. Но когда соперник выпустил еще более рослого нападающего, и тем более, с повреждением Батракова нам потребовался игрок в опорную зону оборонительного плана, чем мы и воспользовались.

- Что с Батраковым?

- Надеемся, что сильный ушиб, что ничего критичного нет. Жалко, что пропускает следующий матч, но подлечим, и будет готов к следующему матчу.