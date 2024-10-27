Семак: «Результат - не разочарование, но обидно, конечно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Такой результат - для вас разочарование?

- Я думаю, не разочарование, но обидно, конечно. Те моменты, которые были в первом тайме, в них мы недорабатывали. Было несколько опасных моментов, выключались в каких-то ситуациях, позволяли сопернику создавать. Во втором тайме тоже после наших ошибок - там не выбили, там ошиблись, две острые контратаки было. Но в целом неплохая игра, много моментов. Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать больше. Моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Само качество игры неплохое. На мой взгляд, игра смотрелась и с точки зрения интенсивности, качества игры, моментов. Результат, конечно, нас расстроил.

- Пропущенный гол Батракова начался с не очень удачных действий вашей команды в центре поля.

- Да, сначала обрезали, потом неудачно выбили мяч, в итоге простая фланговая передача, которая завершилась забитым мячом. Второй момент, когда Дуглас ошибся, была быстрая атака, и тоже нас простили. Второй момент, менее явный забили, а более явный не забили. По сути в любом случае по совокупности двух моментов, конечно, ошиблись, и нас наказали.

- Вы сказали про интенсивность, но иногда она переходила в такую жесткость и даже жестокость. Показалось вам так по этой встрече?

- Непонятно, абсолютно, та планка, которая была… Тут жесткость с грубостью не надо путать. Если сзади тебе наступают и бьют по ногам, это железная желтая карточка, наверное. Надо пресекать с самого начала. Первый, второй момент, а судья молчит. Естественно, игра могла закончиться и дракой, потому что судья не успевал и не контролировал ход матча, трактовки моментов не совсем были одинаковыми, какие-то моменты упускал, где фолов не было, где-то свистел. Конечно, это дополнительная нервозность была у игроков.