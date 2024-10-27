Батраков: Хочу отдать должное ребятам, которые бились на поле

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков поделился комментарием после матча 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Встреча между командами завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

По мнению Батракова, первый тайм остался за «Зенитом», хотя и у «Локомотива» были свои моменты, и все ребята бились.

«У меня почти все залетает? Стоит отметить подачу Пиняева. Попал мне в ногу (смеется)», — заявил Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что в матче с «Зенитом» Батраков забил один мяч и стал лучшим игроком встречи.

После 13 туров «Локомотив» остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. На данный момент в копилке команды 28 очков.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Рубин».