19-летний Батраков возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Сегодня, 27 октября, «Локомотив» сыграл вничью в выездном матче 13-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Автором гола в составе «железнодорожников» стал 19-летний Батраков.

Для молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Батраков данный гол стал уже восьмым в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги. Стоит сказать, что именно этот мяч позволил ему возглавить снайперскую гонку чемпионата.

Ближайшим преследователем Батракова является нападающий «Зенита» Максим Глушенков, у которого семь голов.

В следующем туре «Локомотив» встретится у себя дома с казанским «Рубином».