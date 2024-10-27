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Смородская - о Мостовом в «Спартаке»: «Клоунада - какая ему стажировка?»

27 Октября 2024 • 21:47 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на отмену стажировки Александра Мостового в московском «Спартаке».

«Это какая-то глупость, действительно клоунада. Какая стажировка для Мостового? Глупости. Не надо было вообще это начинать», - передает «РБ Спорт» слова Смородской.

Ранее было объявлено, что стажировка Мостового в московском клубе была отменена по инициативе «красно-белых».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 22 балла и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков, но у «быков» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Ольга Смородская ещё теги
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