Вера рассказал, что помешало набрать очки в матче с «Динамо»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Динамо» и рассказа о том, как забил красивый мяч в ворота Андрея Лунёва.

- Расскажите, как у вас получился такой красивый гол в ворота «Динамо». Были ли у вас в карьере такие же красивые голы?

- На самом деле – это хороший ассист от Заболотного. Он опустил мяч мне на ноги, я решил сразу пробить, и мяч залетел в ворота. К сожалению, хорошего результата мы в итоге не добились. То есть, мой гол ничего не решил. Но, он приблизил нас к набору очков.

- «Химки» смотрелись сегодня достойно в матче с «Динамо». Почему не удалось добыть очки?

- Да, мы хорошо смотрелись. Когда счет стал 2:2 – это нас воодушевило. Но когда гости затем вышли вперед, это был не очень приятный момент. Это и помешало набрать очки.

- Когда вы сократили отставание в счете и на табло горели цифры 3:4, вы могли дожать соперника и вырвать ничью по вашим ощущениям?

- Мы пытались это сделать, искали моменты. Но у нас были немного ограниченные движения в том плане, что мы ждали заброс, длинные передачи и были настороже. Это сковывало наши действия в атаке, мешало нам.

- После победы над «Локомотивом» в прошлом туре, было ощущение, что скоро выберетесь из непростой турнирной ситуации?

- Для нас важно хорошо настроиться на матч, но сегодня этого не хватило.

- За какие места «Химкам» по силам побороться?

- Нам важно занять любое место, которое позволит остаться в РПЛ.

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Елена Григорьевская